30 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Haziran Cuma 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,03 (Alış) - 26,06 (Satış)
EURO: 28,25 (Alış) - 28,26 (Satış)
STERLİN: 32,75 (Alış) - 32,92 (Satış)
1 DOLAR = 26,06 TL
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👉30 Haziran Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.598,23
Gram altın satış: 1.598,52
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.557,00
Çeyrek altın satış: 2.658,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.097,00
Yarım altın satış: 5.317,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.179,00
Tam altın satış: 10.585,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 10.687,00
Cumhuriyet altını satış: 10.849,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 10.449,00
Ata altın satış: 10.812,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Haziran Cuma günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.