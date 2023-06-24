Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '24 Haziran Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 24 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
24 HAZİRAN CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 24 Haziran Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
24 HAZİRAN CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
18 - 51 - 64 - 66 - 84 - 87 Joker: 24 SüperStar: 49
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