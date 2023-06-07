Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '7 Haziran Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
7 HAZİRAN ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi7 Haziran Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
7 HAZİRAN ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
1 - 12 - 41 - 49 - 55 -71 Joker: 8 SüperStar:34
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