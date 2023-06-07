Milli Piyango İdaresi'nin haftada 3 kez çekilişini gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto için verilecek ikramiye tutarı 206 milyon TL'ye ulaştı. 7 Haziran Çarşamba günü yapılan çekiliş için arama motorlarında araştırma yapan şans oyunu severler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 7 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları' konularını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '7 Haziran Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi7 Haziran Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1 - 12 - 41 - 49 - 55 -71 Joker: 8 SüperStar:34

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