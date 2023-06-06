6 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Haziran 2023 Döviz Kuru...
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👉6 Haziran Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.341,97
Gram altın satış: 1.342,22
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.217,00
Çeyrek altın satış: 2.272,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.420,00
Yarım altın satış: 4.530,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.854,00
Tam altın satış: 9.094,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.017,00
Cumhuriyet altını satış: 9.154,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.058,00
Ata altın satış: 9.253,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Haziran Salı günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.