Milli Piyango İdaresi'nin haftada 3 kez çekilişini gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto için verilecek ikramiye tutarı 201 milyon TL'yi aştı. 5 Haziran Pazartesi günü yapıldı. Çekiliş için arama motorlarında araştırma yapan şans oyunu severler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 5 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları' konularını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Haziran Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

5 HAZİRAN PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Haziran Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

5 HAZİRAN PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

15-56-67-69-88-89 Joker: 1 SüperStar:54

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