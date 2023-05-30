Uzman öğretmenlik başvuru | 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru nasıl yapılır?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren uzman ve başöğretmen unvanları için sınav başvuruları başladı. Öğretmenlerin kıdemleri ve maaşlarını belirleyen sınavlar için arama motorlarında araştırılan 'uzman öğretmenlik başvuru, 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru nasıl yapılır?' sorularını haberimizde cevapladık.

Uzman öğretmenlik başvuru | Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlerin unvanlarını belirlemek için yapılan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarında başvurular başladı. Başvuru şartlarında yer alan '10 yıllık görev süresini tamamlamış olmak' maddesinin 5 yıla düşüreleceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarının ardından arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik başvuru | 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru nasıl yapılır?' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVLARI BAŞVURU TARİHLERİ

MEB takvimine göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvurularını 29 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

MEBBİS UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

2023 UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

✏ Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

✏ Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

✏ Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

✏ Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

✏ Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

✏ Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

✏ Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak gibi şartlar aranacaktır.

2023 UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

✏ Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

✏ Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

✏ Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

✏ Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik

✏ Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

✏ Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.