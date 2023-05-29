Fatih Sultan Mehmet tarafından Türk tarihine altın harflerle yazılan İstanbul zaferinin 570. yıldönümü kutlanıyor. 53 gün süren mücadele sonucunda kazanılan bu büyük zafer birçok ülkeye Türk'ün gücünü kanıtladı. Konstantinopolis'ten İstanbul'a adım adım giden bu yolda yürüyen atalarımızla gurur duyanlar, tarihe geçen zaferi kutlamak için en güzel mesajlar ve sözleri araştırıyor. İşte İstanbul'un fethi sözleri ve mesajları ve İstanbul'un fethiyle alakalı güzel sözler, resimli mesajlar 2023...

İstanbul'un fethinin 570. yıldönümü dolayısıyla ülke genelinde birçok etkinlik düzenlendi. Osmanlı'yı şahlanış dönemine yükselten, çağı kapatıp yeni bir çağ başlatan İstanbul zaferi, Türk'ün tarihine altın harflerle kazındı. 29 Mayıs 1453 tarihinde kazanılan zaferin yıldönümü dolayısıyla arama motorlarında İstanbul'un fethi sözleri ve mesajları | İstanbul'un fethiyle alakalı güzel sözler, resimli mesajlar 2023 sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ FACEBOOK

⚔Tarih yazıldığı an! İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde gururla kutluyoruz. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet'in zaferiyle yükselen İstanbul, bir milletin azmi ve iradesinin sembolüdür. Bu kutlu gün, geçmişimizin önemli bir dersiyle geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünde birlikte gururlanıyoruz

⚔Bugün İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde, büyük kahramanlık öyküsünü yeniden hatırlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in liderliğindeki askerlerin cesareti ve kararlılığıyla gerçekleşen bu zafer, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu simgeler. İstanbul'un Fethi'nin kutlu olsun

⚔Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.

⚔Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım İstanbul'un fethinin mimarı, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmed'i, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

⚔29 Mayıs'ın coşkusu içimize sinerken İstanbul'un Fethi'nin kutlu yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Büyük zaferin şehri olan İstanbul, tarih boyunca fark yaratmış, kültürleri kucaklamış ve çağlar üstü bir mirasa sahip olmuştur. Bu özel günde, geçmişimize olan bağlılığımızı pekiştirerek geleceğe umutla ilerliyoruz. İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünde kutlama coşkusuna ortak olalım

⚔570 yıl önce bugün, İstanbul tarih sahnesinde unutulmaz bir zaferle anıldı. Fatih Sultan Mehmet'in yönetimindeki ordumuz, mücadele, inanç ve kararlılıkla İstanbul'u fethetti. Bu büyük zaferin yıl dönümünde İstanbul'un Fethi'ni coşkuyla kutluyor, geçmişimize olan minnetimizi ifade ediyoruz

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ WHATSAPP

⚔Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. "Onlarca kez denendi, kaybedildi" demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

⚔Tarihin akışını değiştiren muhteşem zaferin 570. yıl dönümünde İstanbul'un Fethi'ni coşkuyla kutluyor, büyük kahramanlık destanını gururla anıyoruz. Bu zafer, Türk milletinin iradesinin ve azminin sembolüdür. İstanbul'un Fethi'ni kutlarken geçmişimize saygı gösteriyor, geleceğe umutla ilerliyoruz.

⚔Bir destanın yazıldığı günü kutluyoruz! İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde tarihin büyüsüne kapılıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde gerçekleşen bu muhteşem zafer, cesaretin, azmin ve vatanseverliğin örneği olarak hafızalarımıza kazınmıştır. İstanbul, bir medeniyetler beşiği olarak ayakta durmaya devam ediyor. İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünde bu büyük zaferi coşkuyla kutluyoruz

🗡İstanbul'un fethinin 570. yıldönümünün bütün milletimize hayırlar getirmesi temennisiyle, başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri olmak üzere, bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

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🗡Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım.

🗡Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 570. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

🗡29 Mayıs 1453'te gemilerin karadan yürütülmesi ile gerçekleşen, çağ kapatıp çağ açan büyük fethin yıl dönümünü kutlarken, Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan büyük komutan ve onun kahraman askerlerini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.

🗡Ecdadın mirası, geleceğimizin ilham kaynağı! İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde bu muhteşem zaferin coşkusunu paylaşıyoruz. İstanbul, binlerce yıllık geçmişi ve tarihi dokusuyla insanlığa ilham veren bir şehirdir. Bu kutlu gün, büyük zaferin getirdiği vatan sevgisi ve birlik duygusuyla kalplerimizi dolduruyor. İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünde gururla kutlama mesajlarımızı iletiyoruz!

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI RESİMLİ 2023