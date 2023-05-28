28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor... 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmen gerçekleşti. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapanırken, Türkiye genelinde oy sayma işlemi başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimde yüzde 50'yi geçen Cumhurbaşkanı seçilecek. Seçim sonuçlarını canlı takip etmek için haberimizden tüm detayları bulabilirsiniz...

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nı seçiyor... Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı kritik seçimde oy verme işlemi sona erdi. 2023 seçim sonuçları için sayımlar sürüyor. Seçim sonuçlarını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında canlı seçim sonuçları ile ilgili detayları araştırıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini canlı takip etmek isteyen vatandaşlar haberimizden takip sağlayabilecek. Peki, canlı seçim sonuçları nereden ve nasıl takip edilir? İşte detaylar...

2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI ANLIK SEÇİM SONUÇLARI

İlk turda Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Milletvekili seçimi gerçekleşmişti. Oylama sonucunda mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu. Bu sonuçların ardından ikinci turda Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer almaya hak kazandı. Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı kritik seçimde oy verme işlemi sona erdi. Seçim sonuçları için sayım işlemi devam ediyor...

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YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il, ilçe ilçe, canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ Mİ? EN SON SAAT KAÇTA OY VERİLİR? SEÇİM SONUÇLARI...

28 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından yani saat 17:00'dan bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE GENEL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İKİNCİ TURDA BARAJ VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda yüzde 50 +1 oy alma zorunluluğu bulunmamaktadır. İkinci tur, ilk turda en çok oy almış iki aday arasında yapılıp geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. YSK'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur."