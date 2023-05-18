Titanik'ten haber var! 700 bin fotoğraf birleştirilerek...

Deniz haritalama ve belgesel şirketleri 700 bin fotoğrafı birleştirerek Titanik'in üç boyutlu bir modelini oluşturdu. Bunun batan gemiye tam olarak ne olduğuna dair yeni bilgiler vermesi hedefleniyor. İşte detaylar...

Deniz haritalama ve belgesel şirketleri 700 bin fotoğrafı birleştirerek Titanik'in üç boyutlu bir modelini oluşturdu.

Dünyanın en ünlü batık gemisi Titanik, daha önce hiç görülmemiş şekilde ortaya çıktı. Atlantik'te 3.800 m derinlikte bulunan Titanik'in ilk tam boyutlu dijital taraması, derin deniz haritalaması kullanılarak oluşturuldu.

Tüm geminin benzersiz bir üç boyutlu görüntüsünü oluşturmak, su boşaltılmış gibi görülmesini sağlıyor. Bunun 1912'de batan gemiye tam olarak ne olduğuna yeni bir ışık tutması ümit ediliyor.

Southampton'dan New York'a ilk yolculuğunda gemi bir buzdağına çarptığında 1.500'den fazla kişi öldü.