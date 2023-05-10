ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen lisans üstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES'in ilki 16 Nisan Pazar günü yapıldı. ÖSYM resmi sitesinde yer alan takvime göre sonuçların 10 Mayıs Çarşamba günü ilan edileceği bildirilirken sınava katılım gösteren adaylar arama motorlarında 'ALES sonuç sorgulama 2023, ALES-1 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS 2023/ALES-1 sonuç ekranı' sonuçlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ALES-1 SONUÇ EKRANI 2023 | Lisans üstü eğitim için eleme sınavı olan ALES'in ilki bu yıl 16 Nisan Pazar günü yapıldı. ÖSYM'nin takviminde ALES sınav sonuçlarının 10 Matıs Çarşamba günü, saat 10.00'dan itibaren erişime açılacağı belirtilirken arama motorlarında araştırılan ALES sonuç sorgulama 2023, ALES-1 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS 2023/ALES-1 sonuç ekranı' konularını haberimizde derledik. İşrte detaylar...

ALES SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ilan edilen sonuçlara bakmak için sonuc.osym.gov.tr sitesine gidilir. Bu sitede bulunan seçeneklerden '2023/ALES-1 sonuçları' butonunun tıklanmasının ardından sizden istenen T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifrenizi girmeniz yeterlidir.

2023/ALES-1 ÖSYM AİS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2021 ALES kılavuzunda bu konu şu ifadelerle ele alındı:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

ALES/1 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.