KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI AÇIKLANDI! Kamu işçisi 2023 zammı ne kadar? Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı?

Merakla beklenen kamu işçilerine yapılacak zam oranı resmen açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte 700 binden fazla kamu işçisine yapılacak zammı duyurdu. Kamu işçilerine yapılan zam oranının resmileşmesiyle birlikte arama motorlarında "Kamu işçilerine ne kadar zam yapıldı?", "Kamu işçisi zammı ne kadar?" ve "Kamu işçisi zammı yüzde kaç oldu?" gibi sorular arayılmaya başlandı. Peki, kamu işçilerine ne kadar zam yapıdlı. Detaylar haberimizde...

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DAKİKA | Haftalardır devam eden görüşmelerin ardından 700 binden fazla kamu işçisi ile ailelerini ilgilendiren kamu işçisi zammı belli oldu. 4-D kamu işçilerinin yanı sıra asgari ücret, memur maaşları ve emekli maaşlarında yapılacak ara zammı da etkileyeceği beklenen açıklamanın ardından arama motorlarında Kamu işçisi zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamu işçilerine yüzde 45 zam yapıldığını duyurdu. Taban maaşların ise 15 bin liraya çıktığını belirten Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İmzalanacak protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 Zam yapıyoruz. En düşük Kamu Işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz.İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve Yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum."

İŞÇİLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

İşçiler adına TÜRK-İş ve HAK-İŞ, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında bulunuyor. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif ederken, işçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması oldu.

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sona gelindi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerle, kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Protokolün, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalanması bekleniyor.

İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyor. Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor. Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.