Milli Eğitim Bakanlığı'nın 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen tarih geldi. 2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılan tercihlerin ardından 8 Mayıs Pazartesi günü atama sonuçları, adayların erişimine açılacak. İşte arama motorlarında araştırılan MEB atama sonuç ekranı 2023 ve Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları e-Devlet...

MEB ATAMA SONUÇ EKRANI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tarihin en büyük ataması 45 bin sözleşmeli öğretmen için heyecan dorukta. Tercihlerin 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınmasının ardından atama bekleyen binlerce sözleşmeli öğretmen, 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak sonuçlar için arama motorlarında araştırmalara başladı. İşte detaylar ve tüm merak edilenler...

e-DEVLET MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ataması yapılacak 45 bin öğretmen alımı için tercih yapan adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öğretmen atama töreni ile duyurulması beklenen atamalar için resmi kaynaklardan törene ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Henüz atama sonuçlarının açıklanacağı saat de bilinmezken konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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MEB 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Sınıf öğretmenliği: 7 bin 878

Rehberlik: 3 bin 604

Okul öncesi öğretmenliği: 3 bin 269

İlköğretim matematik öğretmenliği: 2 bin 656

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği: 2 bin 604

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri vermişti;

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."