Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 6 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 6 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 6 Mayıs Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
6 MAYIS CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 6 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
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3 MAYIS ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI
7 - 18 - 45 - 47 - 61 - 88 Joker: 60 Süperstar: 13