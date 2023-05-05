5 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Mayıs 2023 Döviz Kuru...
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👉5 Mayıs Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?👇
Gram altın alış: 1.283,15
Gram altın satış: 1.283,37
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?👇
Çeyrek altın alış: 2.255,00
Çeyrek altın satış: 2.305,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?👇
Yarım altın alış: 4.511,00
Yarım altın satış: 4.623,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?👇
Tam altın alış: 8.901,00
Tam altın satış: 9.055,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?☝
Cumhuriyet altını alış: 9.192,00
Cumhuriyet altını satış: 9.331,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?👇
Ata altın alış: 9.133,00
Ata altın satış: 9.385,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Mayıs Cuma günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.