SON DAKİKA! FED faiz kararı açıklandı! Mayıs 2023 FED faiz kararı belli oldu - ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne oldu?

SON DAKİKA! FED faiz kararı açıklandı! Mayıs 2023 FED faiz kararı belli oldu - ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne oldu?

İç ve dış piyasaların tamamını etkileyen ve günlerdir beklenen FED Faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in iki gün süren toplantıların ardından açıkladığı karara göre, FED Mayıs ayında da politika faizini yükseltti. Peki ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2023- 22:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023- 22:10