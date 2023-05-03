FED FAİZ KARARI BELLİ OLDU| 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılan toplantıların ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, politika faizi kararını tüm dünyaya duyurdu. İç ve dış piyasaları büyük oranda etkileyen faiz, alınan son kararla 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkmıştı. İşte 2023 Mayıs ayı faiz kararı...
ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.
ABD MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI
ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayında politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.
Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.