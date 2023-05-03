💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 3 Mayıs Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, 3 Mayıs Çarşamba akşamı yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '3 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 172 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde....

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2023- 22:00