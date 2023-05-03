3 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Mayıs 2023 Döviz Kuru...
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👉3 Mayıs Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?👇
Gram altın alış: 1.262,91
Gram altın satış: 1.263,12
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?👆
Çeyrek altın alış: 2.233,00
Çeyrek altın satış: 2.300,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?👆
Yarım altın alış: 4.459,00
Yarım altın satış: 4.614,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?👆
Tam altın alış: 8.890,00
Tam altın satış: 9.118,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?👆
Cumhuriyet altını alış: 8.957,00
Cumhuriyet altını satış: 9.093,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?👇
Ata altın alış: 9.190,00
Ata altın satış: 9.491,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Mayıs Çarşamba günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.