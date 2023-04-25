25 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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👉25 Nisan Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.234,87
Gram altın satış: 1.235,00
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.167,00
Çeyrek altın satış: 2.231,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.333,00
Yarım altın satış: 4.423,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.640,00
Tam altın satış: 8.812,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.945,00
Cumhuriyet altını satış: 9.080,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.873,00
Ata altın satış: 9.047,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Nisan Salı günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.