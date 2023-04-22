23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız Kutlu Olsun...

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. A Spor olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyoruz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 00:16 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023- 00:35