Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı 21 Nisan Cuma? TRT1 Barbaros Hayreddin dizisi 15. yeni bölüm ne zaman?

Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı 21 Nisan Cuma? TRT1 Barbaros Hayreddin dizisi 15. yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nın merakla beklenen 15. bölümü için araştırmalar başladı. Başrollerini Tolgahan Sayışman, Timur Acar ve Ufuk Özkan'ın paylaştığı dizinin 15. yeni bölümü olup olmadığını araştıranlar arama motorlarında 'Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin 15. bölüm bu akşam var mı? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2023- 12:30 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023- 12:30