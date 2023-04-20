Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun

A Spor olarak mübarek Ramazan Bayramı’nın dünya, ülkemiz ve tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisiyle; Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte olacağınız, dargınlıkların son bulduğu, iyilik, doğruluk ve hayırda buluştuğumuz nice bayramlar diliyoruz... Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2023- 00:00 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023- 00:05