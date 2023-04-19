Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, 19 Nisan Çarşamba akşamı yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '19 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 160 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '19 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 19 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

19 NİSAN ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 19 Nisan Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

19 NİSAN ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

35 - 41 - 42 - 46 - 70 - 87 - Joker: 7 SüperStar: 62

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