18 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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👉18 Nisan Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.247,34
Gram altın satış: 1.247,55
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.149,00
Çeyrek altın satış: 2.193,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.297,00
Yarım altın satış: 4.379,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.568,00
Tam altın satış: 8.725,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.755,00
Cumhuriyet altını satış: 8.887,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.799,00
Ata altın satış: 8.958,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Nisan Salı günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.