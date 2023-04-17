Dünyanın ilk SİHA'sı olmasıyla birlikte ülkemizin de en büyük savaş gemisi unvanına sahip TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim gerçekleşmişti. Teslim töreni ardından TCG Anadolu özellikleri nedir, ne zaman kullanılmaya başlanacak? sorularının cevabı sık sık araştırılmıştı. TCG Anadolu ziyarete açılacak. Peki, TCG Anadolu nasıl ve nerede ve ne zaman ziyaret edilebilecek? TCG Anadolu Gemisi gezilebilecek mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

TCG ANACOLU ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU! - Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, vatandaşların ziyaretine açılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ile tüm dünya gündeminde yer alan TCG Anadolu'nun ziyaret saatleri, ziyaret yeri ve şartları merak ediliyor. Peki, TCG Anadolu nasıl ve nerede ve ne zaman ziyaret edilebilecek? TCG Anadolu Gemisi gezilebilecek mi?

TCG ANADOLU ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU MU?

Gemi, Sarayburnu Limanı'nda şu gün ve saatlerde ziyaret edilebilecek:

17 Nisan 13.00-18.00

18 Nisan 10.00-18.00

19 Nisan 10.00-18.00

21 Nisan 10.00-18.00

22 Nisan 10.00-18.00

23 Nisan 10.00-18.00

24 NİSAN'DA İSTANBUL BOĞAZI'NDA OLACAK!

Sarayburnu Limanı'nda 17,18,19,21,22,23 Nisan tarihlerinde ziyaret edilebilecek olan TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ