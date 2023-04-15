SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU - 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU - 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Birleşme partisinin gerçekleştiği Survivor'da bu kez dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele verecek. İşte 15 Nisan 2023 Pazar günü Survivor'da yaşananlar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2023- 18:30