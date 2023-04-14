💲1 DOLAR NE KADAR?
14 Nisan 2023 gram altın ne kadar?
💲1 DOLAR NE KADAR?
14 Nisan 2023 gram altın ne kadar?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Toroğlu yorumladı! Nelsson'un Thiam'a yaptığı müdahale kırmızı kart mı? Toroğlu yorumladı! Nelsson'un Thiam'a yaptığı müdahale kırmızı kart mı? 23:57
F.Bahçe'de Altay Bayındır şoku! F.Bahçe'de Altay Bayındır şoku! 23:43
Kerem'den flaş sözler! "Rakibimizin ne yaptığı..." Kerem'den flaş sözler! "Rakibimizin ne yaptığı..." 23:17
Okan Buruk: Rakiplerimize bakmıyoruz! Okan Buruk: Rakiplerimize bakmıyoruz! 23:16
"Biz kazandıkça onlar çekiniyor" "Biz kazandıkça onlar çekiniyor" 23:14
Rashica: Şampiyonluk için... Rashica: Şampiyonluk için... 23:10
Daha Eski
Icardi geleceği hakkında konuştu! Icardi geleceği hakkında konuştu! 23:02
Beşiktaş Masuaku'nun bonservisini aldı! Beşiktaş Masuaku'nun bonservisini aldı! 23:02
Aslan gol oldu yağdı! Aslan gol oldu yağdı! 22:39
Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon 21:59
Toroğlu'dan flaş iddia! "Lale Orta bu hakem için..." Toroğlu'dan flaş iddia! "Lale Orta bu hakem için..." 21:46
G.Saray bir penaltı daha kazandı! G.Saray bir penaltı daha kazandı! 21:36
SON DAKİKA