12 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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👉12 Nisan Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.249,94
Gram altın satış: 1.250,17
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.096,00
Çeyrek altın satış: 2.119,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.193,00
Yarım altın satış: 4.237,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.360,00
Tam altın satış: 8.442,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.487,00
Cumhuriyet altını satış: 8.615,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.585,00
Ata altın satış: 8.659,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Nisan Çarşamba günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.