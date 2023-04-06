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G.Saray'da Kayseri mesaisi! G.Saray'da Kayseri mesaisi! 20:24
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F.Bahçe'de Karagümrük mesaisi! F.Bahçe'de Karagümrük mesaisi! 19:15
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Fırtına'da Sergen Yalçın gelişmesi! Fırtına'da Sergen Yalçın gelişmesi! 16:20
Fırtına Kasımpaşa'ya hazır! Fırtına Kasımpaşa'ya hazır! 16:19
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Hagi... Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Hagi... 15:19
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