KYK kredi ve bursları zamlandı mı? | 2023 KYK kredi ve bursları ne kadar oldu, zam geldi mi?

Yükseköğretim Kurumları tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen destek bursu ücretleri arttı. 2023 Nisan ayından itibaren geçerli olan zamlı ödemeleri duyuran YÖK'ün açıklamasının ardından arama motorlarında KYK kredi ve bursları zamlandı mı? 2023 KYK kredi ve bursları ne kadar oldu, zam geldi mi? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans ve lisansüstü öğrencilerine verdiği destek ödemeleri miktarının artırıldığını duyurdu. YÖK Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltilirken Lisans Destek Bursu ise 1000 TL'den 1875 TL'ye çıkarıldı. Bunun üzerine KYK kredi ve burslarına zam gelip gelmediği ise merak konusu oldu. Peki KYK burslarına zam geldi mi? 2023 KYK bursları ne kadar oldu? - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans KYK kredi/burs ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

KYK BURSLARINA ZAM GELDİ Mİ? 2023 KYK BURSLARI NE KADAR OLDU?

YÖK'ün zam açıklamasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'nden (KYK) burs ve kredi ücretlerine zam geldiğine ilişkin açıklama yapılmadı. Zam sadece Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burslarına gelirken KYK kredi ve burslarında ise oranlar değişmedi.

ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS KYK KREDİ/BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

2022 YILI KYK KREDİ/BURS ÜCRETLERİ