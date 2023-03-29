BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ? | 2023 Ramazan Bayramı'nda ve Arife günü yollar bedava mı? - Köprü ve otoyol ücretleri

Ramazan Bayramı'nda otoyolların ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinin yanına gitmek isteyenler ya da farklı bir tatil planı yapanlar için 2023 Ramazan Bayramı'nda köprülerin ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına dair detaylar haberimizde yer alacak....

SON DAKİKA | Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bayramda şehir değiştirmek isteyenler ve tatil planı yapanlar 'Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2023 köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dair detaylar...

2023 RAMAZAN BAYRAMI İLE ARİFE GÜNÜ KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Ramazan Bayramı sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişlerin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Detaylar açıklandığında haberimizde yer alacak. Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olması bekleniyor.

DEVLETİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü)

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)



ÖZEL ŞİRKETLERİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER