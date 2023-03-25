Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '25 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 25 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
25 MART CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 25 Mart Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
25 MART CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
6 - 37 - 66 - 72 - 77 - 83 Joker: 1 SüperStar: 53
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