Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Barcelona'ya bir Türk daha! Fati'nin yerine gidiyor
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Barcelona'ya bir Türk daha! Fati'nin yerine gidiyor
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