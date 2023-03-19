TOKİ TUZLA CANLI | İstanbul Tuzla TOKİ kuraları canlı yayın izle - Tuzla kura çekiliş sonuçları 2023

TOKİ tarafından yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için kura çekilişleri İstanbul'un Tuzla ilçesiyle devam ediyor. 16 Mart Perşembe günü başlayıp 29 Mart'a kadar devam edecek olan Tuzla çekilişleri için arama motorlarında 'TOKİ Tuzla canlı, İstanbul Tuzla TOKİ kuraları canlı yayın izle ve Tuzla kura çekiliş sonuçları 2023' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2023- 10:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023- 10:20