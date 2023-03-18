Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 18 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '18 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 135 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2023- 21:39