Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç tutanlar, orucu bozan eylemler için araştırmalara başladı. Müslümanlara farz kılınan ve İslamın 5 şartından biri olan oruç tutmak ibadetini yerine getirmek isteyenler arama motorlarında Oruçluyken banyo yapılırsa oruç bozulur mu? | Yıkanmak, duş almak orucu bozar mı? sorularını araştırıyor. İşte Diyanet açıklaması...

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadeti de tüm İslam alemince başladı. İmsak vaktinden güneşin batışına kadar olan süre boyunca yeme, içme ve cinsel faaliyetlerden uzak durulmasını emreden dinin farz kıldığı oruç ibadetini gerçekleştirenler Oruçluyken banyo yapılırsa oruç bozulur mu? | Yıkanmak, duş almak orucu bozar mı? sorularının cevabını araştırıyor.

ORUÇLUYKEN DUŞ ALMAK, BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadın ve erkeklerin oruçluyken sum yutmayacak şekilde duş alması orucu bozmaz. Konuya ilişkin Diyanet açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220)."

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.