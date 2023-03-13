Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '13 Mart Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 13 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
13 MART PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 13 Mart Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
13 MART PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
5 - 30 - 78 - 81 - 83 - 90 Joker: 62 SüperStar: 21
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