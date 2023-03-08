YKS TARİHİ AÇIKLANDI MI? | ÖSYM yeni sınav takvimi belli oldu mu? YKS ne zaman? 2023 YKS AYT, TYT, YDT sınav tarihleri...

ÖSYM 2023 sınav tarihleri açıklandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketi depremler sebebiyle ertlenen YKS sınavı tarihleri adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM, resmi internet sitesinden detayları açıkladı. Peki, ÖSYM yeni sınav takvimi belli oldu mu? YKS ne zaman? 2023 YKS AYT, TYT, YDT sınav tarihleri ne?

YKS TARİHİ BELLİ OLDU 2023 | ÖSYM'nin Kasım ayında yayınladığı 2023 sınav takvimi, seçim tarihleriyle çakışması nedeniyle geri çekilmişti. Ardından yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte bazı sınav tarihleri ile başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi. ÖSYM, yaptığı son duruyuru ile YKS başvuru ve sınav tarihini açıkladı. Peki ÖSYM yeni sınav takvimi açıklandı mı? 2023 YKS AYT, TYT, YDT sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...

ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) hakkında yapılan açıklamada, YKS sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihleri de bildirilirken 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adaylar için de bilgilendirme yapıldı.

2023 YKS AYT, TYT, YDT SINAVLARI NE ZAMAN?

TYT: 17 Haziran 2023

AYT: 18 Haziran 2023

YDT: 18 Haziran 2023

YKS Başvuru tarihi: 8-23 Mart 2023

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."