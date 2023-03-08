Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '8 Mart Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 8 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
8 MART ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Mart Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
8 MART ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
28 - 29 - 30 - 37 - 61 - 71 Joker: 10 SüperStar: 9
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