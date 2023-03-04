Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '4 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 4 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
4 MART CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 4 Mart Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
4 MART CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
48 - 57 - 62 - 74 - 87 - 88 Joker: 42 SüperStar: 8
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