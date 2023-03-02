Atama, görevden alma, yönetmelik, ilan ve mahkeme kararları gibi maddelerin yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı merak ediliyor. 1921 yılından bu yana günlük olarak çıkan Resmi Gazete hakkında arama motorlarında 'Resmi Gazete kararları 2 Mart 2023 | Resmi Gazete'de bugün ilanlar, atama ve görevden alma kararları' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | Meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlama amacıyla 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan ve o zamandan bugüne düzenli olarak hergün çıkarılan Resmi Gazete'nin 2 Mart Perşembe tarihli 32120. sayısı kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Resmi Gazete'de yer alan bugünün kararları...

RESMİ GAZETE KARARLARI 2 MART 2023

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için

–– Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik için

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için

2 MART 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2018/78, K: 2022/114 Sayılı Kararı için

–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2018/76, K: 2022/125 Sayılı Kararı için

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden:

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden:

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinden:

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Büyükçekmece 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Espiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Ereğli (Konya) 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun İli Terme Belediye Başkanlığından:

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALELERİ YAPILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

c - Çeşitli İlânlar

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri