Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı. Bahçeli, Süper Lig'de oynanan bazı maçlarda yapılan siyasi içerikli yapılan tezahüratlarla ilgili, "Bir avuç holigan gruba verilen sipariştir. Herkes haddini bilmelidir" dedi. İşte detaylar...

MHP lideri Devlet Bahçeli, Süper Lig'de oynanan bazı maçlarda, yapılan siyasi içerikli tezahüratlara ilişkin konuştu. Bahçeli'nin konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"ALÇAKÇA BİR KURGU"

"Türk sporunu siyasete çekmek için kıvrananlar tarihi bir yanlışın tam ortasındadır. Stadyumlarda 'hükümet istifa' seslerinin koro halinde dile getirilmesi, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza büyük saygısızlıktır. Alçakça bir kurgunun içerisindedir. Spor demek ahlaklı olmak demek, spor demek yardımlaşma ruhuyla hareket etmek demektir. Bir avuç holigan gruba verilen sipariştir. Herkes haddini bilmelidir.

"BEN ARTIK KARAGÜMRÜK'LÜYÜM"

Zillete yardım ve yataklık yapanlar kim olursa olsun ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır. Tribünler çürük sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Devlete meydan okuyan provokatörlerin tespiti yapılmalı, Türk sporu düştüğü dehlizden çıkarılmalıdır. Bundan böyle ben artık Karagümrük'lüyüm."