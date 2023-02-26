Eski Türk milli futbolcu ve ismi Fenerbahçe ile özdeşleşen efsane isim Ziya Şengül hayatını kaybetti. Milli takım kaptanlığının ardından spor yorumculuğu da yapan Şengül'ün vefat haberinin ardından arama motorlarında Ziya Şengül kimdir? Ziya Şengül kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? soruları araştırılıyor. İşte Ziya Şengül hayatı ve bilinmeyenleri...

Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Şengül'ün vefat haberi spor dünyasını derinden sarstı. 11 yıl Fenerbahçe'de forma giyen ve bir süre milli takımın kaptanlığını üstlenen ünlü sporcu, yorumculuğuyla da hafızalara kazınmıştı. Peki Ziya Şengül kimdir? Ziya Şengül kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte merak edilenler...

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

1944 yılında İstanbul'da doğan Ziya Şengül'ün mesleği yorumculuktu. Şengül, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör olarak da görevler sürdürmüştür. Ziya Şengül 1.78 metre boyundadır.

Futbola Ankara PTT'de başlamıştır... 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri olmuştur (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65,1967-68,1969-70,1973-74, 1974-75), 2 kupa şampiyonluğu yaşamış (1967-68,1973-74) ve Fenerbahçe ile Milli Takım'da da kaptanlık yapmıştır. Birer kez U-18 Milli ve U-21 Milli olmuştur. A Milli formayı 21 kez giymiş ve 17'sinde kaptanlık yapmıştır. Cezayir ve Bulgaristan maçlarında da birer gol kaydetmiştir.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kayıdında yer aldı.

1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bırakmıştır. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazanmıştır. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştır (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16).

Futbol sonrası ise spor programlarında futbol yorumculuğu yapmıştır.

ZİYA ŞENGÜL NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in duyurduğu acı haberin ardından spor dünyası yasa boğuldu. Birçok ünlü isim Twitter'dan başsağlığı mesajlarını paylaşırken Şengül'ün ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.