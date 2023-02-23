MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu Şubat 2023?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında toplanan Para Politika Kurulu'nun toplantısının ardından Merkez Bankası 2023'ün ikincisi olan Şubat ayı faiz kararı açıklandı. Peki Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu, düştü mü, sabit mi kaldı? Yatırımcı ve vatandaşların merak ettiği soruların cevabını haberimizde derledik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık ettiği Para Politika Kurulu toplantısının ardından Şubat ayı faiz kararı açıklandı. İç ve dış piyasaları önemli ölçüde etkileyen faiz kararının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz sabit mi kaldı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU ŞUBAT 2023?

Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek %8,50'ye çekti.

OCAK AYINDA SABİT TUTULMUŞTU

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ayını da pas geçmişti.

Aralık ayındaki karar metninde mevcut politika faizinin yeterli görüldüğü belirtirken, bugünkü karar metninde benzer bir ifade yer almadı. Bazı piyasa katılımcıları bu cümlenin kaldırılmasını ilave faiz indirimlerinin işareti olarak yorumladı.