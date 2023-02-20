Hatay 6.4'lük deprem!

Hatay'da merkez Riçhter ölçeğine göre 6.4 büyükülüğünde deprem meydana geldi. deprem, Hatay ve çevre illerde şiddetli şekilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 16.74 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Hatay ve çevre illerden de şiddetle hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 20, 2023
BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) https://t.co/lhFLFogCQi
20.02.2023, 20:04:27 TSİ
Büyüklük: 6.4
Derinlik: 7.7 km#Kandilli