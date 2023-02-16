Hataysporlu Burak Yılmaz depremi böyle anlattı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciasının ardından Hatayspor'un futbolcusu olan Burak Yılmaz o anları anlattı. Yılmaz, "Bizim oturduğumuz bina yıkılmadı. Sarsıntı geçince 04.15'te dışarı çıktık. Yeğenlerim bendeydi. Eşim kardeşim beraber çıktık evden. Yeğenlerim sabah İstanbul'a dönecekti; ama bu felaketi yaşadılar. Çocuk olmaları daha da kötü. Bir travma yarattı hepimizde" dedi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2023- 08:43