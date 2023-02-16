Burak Yılmaz: Bu felaket...
Asrın felaketinde 11. gün!
Burak Yılmaz: Bu felaket...
Asrın felaketinde 11. gün!
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Aboubakar'dan Ronaldo itirafı! Aboubakar'dan Ronaldo itirafı! 09:07
Erden Timur: Bu millet bunu da aşacaktır! Erden Timur: Bu millet bunu da aşacaktır! 09:02
Pedro dikkat ediyor! Pedro dikkat ediyor! 08:54
Greenwood'a F.Bahçe tavsiyesi! Greenwood'a F.Bahçe tavsiyesi! 00:54
Kanarya'dan 2. Borini operasyonu! Kanarya'dan 2. Borini operasyonu! 00:44
Avcı: Yüzleri bir nebze güldürsek yeter! Avcı: Yüzleri bir nebze güldürsek yeter! 00:30
Daha Eski
Jesus Nuamah'ı istiyor! Jesus Nuamah'ı istiyor! 00:29
Aubameyang F.Bahçe'ye 'Evet' dedi! Şimdi sırada Chelsea var Aubameyang F.Bahçe'ye 'Evet' dedi! Şimdi sırada Chelsea var 00:21
Kartal'da El Shaarawy ısrarı! Kartal'da El Shaarawy ısrarı! 00:17
Maxim Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları Maxim Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları 00:07
İşte Fırtına'nın Basel maçı muhtemel 11'i İşte Fırtına'nın Basel maçı muhtemel 11'i 23:44
"Rövanşta kampanya düzenleyeceğiz" "Rövanşta kampanya düzenleyeceğiz" 19:14
SON DAKİKA