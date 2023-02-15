DEPREM SON DAKİKA | 15 Şubat ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? - Depremde il il son durum ve güncel gelişmeler

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından yıkcıı hasar gören başta depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da son durum merak ediliyor. Depremin ardından 10. güne girilirken arama kurtarma çalışmaları da umutlar tükenmeden devam ediyor. 200 saati geçen sarsıntının ardından enkazdan hala canlı insanlar çıkarılırken deprem bölgesinden son dakika haberleri, 15 Şubat Çarşamba ölü ve yaralı sayısını haberimizde derledik. İşte son dakika gelişmeleri ile deprem bölgesinde yaşananlar...

SON DAKİKA DEPREM | Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından 10. güne girildi. Bir taraftan can kaybı ve yaralı sayısı hızla yükselirken 200 saati aşan sürenin ardından hala kurtarılan canların olması hem depremzedelere hem de oradan gelecek güzel haberleri bekleyen vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Çetin kış şartları bölgedeki çalışmaları ve hem enkaz altındaki hem de dışarıdaki depremzedeleri olumsuz etkilerken bölgeye gönderilen sayısız yardımlar da yürekleri ısıtmaya devam ediyor. Peki depremin 10. günü olan 15 Şubat Çarşamba günü ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte deprem bölgesine ilişkin son dakika haberleri...

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU 15 ŞUBAT?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e yükseldiğini açıkladı. 80 bin 278 depremzedenin ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını bildiren Erdoğan, 158 bin 165 depremzedenin diğer illere tahliyesinin gerçekleştiğini bildirdi. Büyük depremlerin ardından bölgedeki artçı sayısı ise, 3 bin 170 olarak kaydedildi.

07.30

ARAMA KURTARMA EKİBİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittikleri Malatya'dan dönen ekibin bulunduğu midibüsün Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

04.12

YARALILAR İSTANBUL'A NAKLEDİLİYOR

Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 30 yaralı, Adana'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 222'nci filoya ait C-130 tipi kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. Yaralılar yanlarında bulunan refakatçilerle birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

00.15

YAVRU VATAN'DAN DESTEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında Türkiye'deki deprem bölgesinde 1000 prefabrik konutla yaşam alanı oluşturulması için imzalanan projeye destek için KKTC'nin devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) "Türkiye için tek yürek - acımız bir yasımız bir" sloganıyla özel yayın yapıldı.



14 ŞUBAT SALI



23.46

212. SAATTE KURTARILDI



Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.



22.55

BARÇA YARDIM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Barcelona Kulübü ve Barça Vakfının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Barcelona olarak tüm dünyaya çağrımızı yineliyoruz. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hemen bağış yapın." ifadeleri kullanıldı

20.46

BABA VE KIZ CANLI KURTARILDI



Hatay'da 209. saatte bir baba ve kızı enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.





20.20

BAŞKAN ERDOĞAN: 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM YAPILACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."



20.15

BAŞKAN ERDOĞAN RAKAMLARI AÇIKLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi."



20:00

CAN KAYBIMIZ 35 BİN 418



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e yükseldiğini açıkladı.

19.30

RAMAZAN YÜCEL KURTARILDI



Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 45 yaşındaki Ramazan Yücel, depremin 207. saatinde kurtarıldı.



18.55

ENKAZ ALTINDAN EL SALLADI



Hatay'da bir kişi 207. saatte enkaz altından el salladı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.



16.56

205. SAATTE BİR MUCİZE DAHA



Kahramanmaraş'ta İsabey Apartmanı'nın enkazından 35 yaşındaki kadın, depremin 205. saatinde kurtarıldı.



15.44

204. SAATTE KURTARILDI



Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 204. saatinde bir kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.





14.42

159 BİN 962 AFETZEDE TAHLİYE EDİLDİ



AFAD: "Yaşanan depremde 31.974 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 195.962 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.



14.41

3.170 ARTÇI DEPREM



AFAD: "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 3.170 artçı deprem meydana gelmiştir."



13.54

CAN KAYBI 31 BİN 974

AFAD, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısın 9 bin 974'e yükseldiğini duyurdu. Bölgede görev yapan personel sayısı 249 bin 89 olarak açıklanırken 195 bin 962 depremzedenin bölgeden tahliye edildiği ve büyük depremlerden bu yana bölgede 3 bin 170 artçı depremin meydana geldiği bildirildi.

13.00

UMUDUN ADI BU KEZ EMİNE

Depremin 202. saatinde, 26 yaşındaki Emine Akgül, Hatay Antakya'da bulunan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

09.54

199. SAATTE UMUDUN ADI MUHAMMED OLDU

Adıyaman'daki Fırat Sitesi'nin enkazında tespit edilen 18 yaşındaki Muhammed, uzun çabalar sonucunda enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

09.26

198. SAATTE ÇİFTE MUCİZE

Kahramanmaraş'taki Pınar Apartmanı'nda enkazda kalan bir kişiyle iletişim sağlanlanmasının ardından 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 14 yaşındaki kardeşi enkazdan sağ çıkarıldı. Enkaz altında çocukların annesinin de bulunduğu öğrenilirken ekiplerin anneye ulaşmak için çalışmaları sürüyor.

06.36

195. SAATTE 2 KIZ KARDEŞ İÇİN MÜCADELE

Kahramanmaraş'ta 195. saatte enkazdaki 3 kız kardeş için koridor açılıyor.

01.05

"20 MARKET OLUŞTURULACAK"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacağını söyledi.



13 ŞUBAT PAZARTESİ



22.45

THF'DEN ACI DUYURU



Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Takım kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'nın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.



22.17

K.MARAŞ'TA DEPREM



Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



21.10

185. SAATTE GELEN MUCİZE



Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça, 185. saatte enkazdan sağ olarak çıkartıldı.



20.52

KULÜP BİNASI DEPREMZEDELERE AÇILACAK



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hasnun Galip kulüp binasının depremzedelere açılacağını açıkladı.



19.06

183. SAATTE KURTARILDI



Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.





18.04

İKİ KARDEŞ SAĞ KURTARILDI



Hatay'da 8 ve 15 yaşındaki iki kardeş 183. saatte enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.



18.00

TARİHLER AÇIKLANDI



THY EuroLegue, deprem felaketi nedeniyle ertelenen Anadolu Efes-Real Madrid maçının 14 Mart'ta, Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçının ise 21 Mart'ta oynanacağını açıkladı



16.31

"METEOROLOJİK BİR OLAY"



Kandilli Rasathanesi: "Bugün Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır."



14.59

G.ANTEP'TE DEPREM



Gaziantep, İslahiye'de 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi.



13.15

MUCİZELER ÜST ÜSTE

Adıyaman'da 177. saatte bir baba ve oğlu, Hatay'da 178. saatte 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan sağ çıkarıldı.

12.08

CAN KAYBINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

AFAD: 31 bin 643 vatandaşımız hayatını kaybetti

05.30

8 GÜNLÜK MUCİZE

Gaziantep'te enkaz altından ses alınması üzerine başlatılan çalışmanın sonucunda, 40 yaşındaki Sibel Kaya isimli kadın 170. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

03.30

168. SAATTE YÜRÜYEREK ÇIKTI

Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığı enkazda 167 saat sonra bir depremzede ekiplerin açtığı yoldan kendisi yürüyerek çıktı. Depremzede kendisini kurtaran ekiplere sarılarak sevincini yaşadı.

00.31

165 SAAT SONRA ULAŞILDI



Adıyaman'da 44 yaşındaki Naime Şakar, 165. saatte enkazdan çıkarıldı.



00.05

7 YAŞINDAKİ MUSTAFA KURTARILDI



Kahramanmaraş merkezli depremden 163 saat sonra, Hatay'da enkaz altında kalan Mustafa isimli 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı.



00.03

İTFAİYE EKİBİ SAĞ ÇIKARDI



Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Kahramanmaraş'ta depremin 162'nci saatinde 45 yaşındaki Cengiz Polat'ı enkazdan sağ çıkardı.

ASpor CANLI YAYIN



12 ŞUBAT PAZAR



22.49

BİR SAATTE 4 DEPREM



Kahramanmaraş'ta 21.44 - 22.49 arasındaki yaklaşık bir saatlik dilim içerisinde 4 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremlerin 3.0, 4.1, 3.2 ve 3.7 büyüklüklerinde olduğunu duyurdu.



20.21

GÜLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ



İskenderun'da 161 saattir enkaz altında bulunan Güler Ağrıtmış yoğun çalışmalar sonrası kurtarıldı.



19.39

AYSİMA SAĞ KURTARILDI

Adıyaman'da 10 yaşındaki Aysima, 160. saatte enkazdan kurtarıldı. Kurtarma ekipleri Aysima'nın enkazdan çıkarılışını "Allahu Ekber" sesleri eşliğinde birbirlerine sarılarak kutladı.



19.17

BİR GÜZEL HABER DAHA GELDİ



Gaziantep Nurdağı'nda bir kadın 160. saatte sağ olarak kurtarıldı.





19.10

160 . SAATTE SAĞ ÇIKARILDI



Gaziantep'te Saadet Coşkun, 160 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.



19.02

159 SAAT SONRA KURTARILDI



Kahramanmaraş'ta 2 yaşındaki çocuk 159 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.





18.47

HATAY'DAN BİR MUCİZE DAHA



159. saatte Antakya'da 55 yaşında bir kadın enkazdan sağ ve bilinçli olarak çıkarıldı.

17.44

158 SAAT SONRA GÜN IŞIĞI...



Hatay'da Hafsa Dağcı 158. saatte enkazdan sağ çıkarıldı.



16.57

RAKAM 29 BİN 605 OLDU

AFAD, Kahramamaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 278 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

15.21

DEPREM BÖLGELERİNDEKİ DAVALARA ERTELEME

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgelerindeki davaların 2 ay süreyle erteleneceğini açıkladı.

14.42

71 İLDE OKULLAR 20 ŞUBAT'TA AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağını ve bir daha uzatma olmayacağını açıkladı.

12.56

153. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ

Adıyaman'da Rukiye, depremin 153. saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

12.16

153. SAATTE YENİ MUCİZE

Adıyaman'da 22 yaşındaki Rabia, depremin 153. saatinde sağ bir şekilde enkazdan çıkarıldı.

11.36

152. SAATTE GELEN MUCİZELER

Adıyaman'da 7 yaşındaki Ahmet, depremin 152. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Yine Adıyaman'da Ahmet'in ardından bir genç kız da sağ olarak kurtarıldı.

10.35

150 SAAT SONRA ÇİFTE MUCİZE

Hatay'da önce Ömer ardından annesi enkazdan sağ kurtarıldı.

08.37

149. SAATTEKİ MUCİZE: MUSTAFA

Hatay'da 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, 149. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

00.02

FUAT OKTAY: CAN KAYBI 24 BİN 617



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybı sayısının 24 bin 617'ye yükseldiğini açıkladı.

11 ŞUBAT CUMARTESİ



23.48

MARAŞ'TAN SEVİNDİRİCİ HABER



Kahramanmaraş'ta 27 yaşındaki Muhammet, 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı.



21.47

138 SAAT SONRA KURTARILDILAR



Kahramanmaraş'ta 67 yaşındaki Abdülkerim Amca ile 58 yaşındaki eşi Senem Teyze 138 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkartıldı.



21.06

TFF TALEPLERİ KABUL ETTİ



TFF, Süper Lig'de Hatayspor ile Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK, TFF 3. Lig ekipleri Niğde Anadolu, Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini kabul etti.





20.57

HATAY'DAN BİR GÜZEL HABER DAHA



Hatay'da 57 yaşındaki Mehmet Sözer 137 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



20.50

HATAY'DA DEPREM



AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, Hatay'da saat 20.50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



20.08

7 YAŞINDAKİ İSRA KURTARILDI

Ekipler, Hatay Defne'de bulunan enkazda yaptıkları çalışmalarda, 7 yaşındaki İsra Tehalmi'yi depremin 136. saatinde sağ olarak çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tehalmi, sedyeye alındıktan sonra vatandaşların alkışları eşliğinde ambulansa konulup hastaneye götürüldü.



19.38

BAKAN KOCA GÜNCEL RAKAMI AÇIKLADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.40 itibariyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 278 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.



19.25

UZAKTAN EĞİTİMLE TAMAMLANACAK



Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin bahar döneminin 'uzaktan öğretim' yoluyla tamamlanmasına karar verildiğini açıkladı.



17.56

134 SAAT SONRA KURTARILDI

16 yaşındaki Hedil, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin üzerinden 134 saat geçtikten sonra enkazdan canlı olarak kurtarıldı.



17.46

3 KİŞİLİK MUCİZE

Kahramanmaraş'ta depremin 134. saatinde 3 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

17.07

DEPREMZEDELERE 15 BİN TL YARDIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere hane başı 15 bin TL taşınma ücreti ödeneceğini açıkladı.



17.00

RAKAM 21 BİN 848 OLDU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00 itibariyle 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 yaralımız olduğunu açıkladı.

16.50

TUĞÇE 133. SAATTE KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Tuğçe, 133. saate kurtarıldı. Tuğçe, anne ve babasının da yaşadığını söyledi.

16.46

133. SAATTE PEŞ PEŞE MUCİZELER

Kahramanmaraş'ta depremin 133. saatinde 6 yaşında bir erkek çocuğu ve 8 yaşında bir kız çocuğu enkazdan çıkartıldı.

16.37

TÜRKİYE BİR EVLADINA DAHA KAVUŞTU

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 20 yaşındaki Melisa Ülkü, 133. saatte enkazdan sağ şekilde çıktı.

16.13

133. SAATTE BİR MUCİZE DAHA

Hatay'ın Belen ilçesinde 7 yaşındaki İrem, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

15.16

132. SAATTE BABA KIZ MUCİZESİ

Gaziantep İslahiye'de 4 yaşındaki Şengül Karabacak, 132. saatte sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Şengül'ün ardından babası Sezai Karabacak da enkazdan sağ şekilde çıktı.

14.49

ÜNİVERSİTELER YAZA KADAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitim ile devam edeceğini ve KYK Yurtları'na depremzedelerin yerleştirileceğini açıkladı.

14.40

VEFAT SAYISI 20 BİNİ AŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır'da yapılan açıklama ile yeni vefat sayısı belli oldu. Enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının 21 bin 43'e yükseldiğini belirten Erdoğan, yaralı sayısını ise 80 bin 97 olarak duyurdu.

14.25

VEFAT SAYISI GÜNCELLENDİ

AFAD: SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.937 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 102.388 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

14.10

MÜTEAHHİT MEHMET ERTAN AKAY GÖZALTINDA

Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.

14.00

YARGI SÜREÇLERİNE OHAL ARASI

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

13.17

HATAY'DA 2 AYLIK BEBEK KURTARILDI

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalan 2 aylık bebek, depremin 128'inci saatinde kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan miniği görenler büyük sevinç yaşadı, onu yıkıntıların arasından kurtaran ekipleri alkışladı.

12.31

128. SAATTE ÇİFTE MUCİZE

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın bir çok noktasında çalışma yapan ekipler, Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde bulunan Sabır Apartmanı'ndan ses aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 7 katlı binanın birince katındaki dairede yaşayan baba Birol Karatosun ile 1 yaşındaki oğlu Asaf'a ulaşıldı. Baba ve bebeği 128'inci saatte sağ olarak enkazdan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Öteyandan ekiplerin anne Emine Karatosun'a da ulaşmak için çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

12.10

"DEPREM 500 ATOM BOMBASI ETKİSİNDE"

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Deprem bölgesi yaklaşık 2 dakika boyunca sarsıldı. Deprem 500 atım bombası etkisinde.

12.00

DEPREMZEDE ANNELERE İDARİ İZİN

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek.

10.55

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

08.40

AFAD: ÖLÜ SAYISI 20 BİN 665'E YÜKSELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada "SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.665 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi. AFAD yaralı sayısının 80 bin 88'e yükseldiğini duyurdu.

03.25

'BARAJ PATLADI' İDDİALARI ASILSIZ

Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapılan açıklamada, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay'daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

02.23

VEFAT SAYISINDA ARTIŞ

AFAD: "20 bin 318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 80 bin 88 vatandaşımız kurtarılmıştır. 91 bin 511 afetzede bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir"

10 ŞUBAT CUMA

23.44

2 SPORCU HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiği duyuruldu.

22.35

PAZARCIK'TA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Koordinatör Vali Bülent Tekbıyıkoğlu: Pazarcık'ta bulunan enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. 882 enkazdan canlı ihbarı gelen tüm enkazlara müdahale ettik. 41 vatandaşımızı canlı olarak kurtardık, 379 vatandaşımız yaralandı. 413 vatandaşımızı kaybettik. Bine yakın personelimiz var. 2 bin çadırı ilçemize kurduk.



23.32

PREMIER LİG'DEN BAĞIŞ

İngiltere Premier Lig yönetimi, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, depremzedelere 1 milyon sterlin bağışta bulunulacağı kaydedildi.



23.28

RAKAM 20 BİNİ GE��Tİ

Sağlık Bakanı Koca: 20 bin 213 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80 bin 52 vatandaşımız yaralı.





23.11

KÜBRA'NIN ANNESİNDEN DE İYİ HABER

Gaziantep'te depremin 115. saatinde 6 yaşındaki Kübra'dan sonra 6 aylık hamile olan annesi Zahide Hanım da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



22.15

118. SAATTE KURTARILDI

Adıyaman'da depremin 118. saatinde Meltem Ünsal enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



22.00

113 SAAT SONRA BİR MUCİZE DAHA

Gaziantep'te 113 saat sonra 2-3 yaşlarındaki kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı.



20.18

ANNE VE 2 KIZI KURTARILDI

Kahramanmaraş Serap Apartmanı'nda depremin 112. saatinde anne ve 2 kızı kurtarıldı.



19.26

65 YAŞINDAKİ VATANDAŞ KURTARILDI

Hatay 600 Konut'ta depremin 111.saatinde 65 yaşındaki bir kişi enkaz altından çıkarıldı.



18.36

353 FİRMAYA CEZA

Ticaret Bakanlığı; ısıtıcı, hazır gıda kolisi ve battaniye gibi deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerine zam yapan 353 firmaya, toplam 84.975.532,00 TL para cezası uygulandı.

17.40

BİN 600'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI OLDU

AFAD Risk Azaltma Müdürü Osman Tatar: Arkadaşlarımız sahada araştırma yapıyor. Anadolu coğrafyası son 2 bin yılda çok şiddetli depremler ile karşılaştı. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem 410 bin metrekarelik alanda hissedildi. Bin 600'ün üzerinde artçı deprem oldu. Dört günde yaşadığımız 5 ile 6 büyüklüğündeki depremler bir yılda yaşadığımızı aşmış durumda. Artçıların 37'si 5 ila 6 büyüklüğünde Günlük 60-65 deprem yaşanırken şu günlerde bir buçuk aylık deprem yaşamış bulunmaktayız. 6'nın üzerinde artçılar yaşanması olağan, vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmak çok önemli.

16.31

MAÇLAR 3-4 MART'TA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.



15.33

3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



15.05

VEFAT SAYISI 18 BİN 991

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 bin 991 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısı 75 bin 523'e yükseldi.



12.05

104 SAAT SONRA KURTARILDI

Depremin 104. saatinde Adıyaman'da Eyüp Ak isimli vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

11.10

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır."

10.25

HATAY'DA 102. SAAT MUCİZESİ

Hatay'da'ki Arzu Apartmanı enkazında temas kurulan 9 kişiden 6'sı canlı olarak enkazdan çıkarıldı. Depremzedeler ambulanlaslara taşınırken duygulanan ekipler, birbirlerine sarılarak mutluluktan ağladı.

09.25

VEFAT SAYISI 18 BİNİ AŞTI

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı. 30.360 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120.344'dür.

23.38

ÖLÜ SAYISI 17 BİN 674

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 879 kişinin yaralandığını açıkladı.

17.56

ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASI ERTELENDİ

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

17.30

ARTÇI SAYISI 1400'Ü GEÇTİ

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bu iki büyük depremin oluşumundan sonra 1400'ün üzerinde artçı gerçekleşti. Bu tür depremlerin sonrasında artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

17.15

OKULLAR 20 ŞUBAT'A KADAR KAPALI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yurt genelinde okulların 20 Şubat'a kadar eğitime ara vereceğini açıkladı.

16.56

OHAL KARARI MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL kararı Meclis'te kabul edildi.

16.52

VEFAT SAYISI 16 BİNİ AŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefat sayımız 16 bin 175, yaralı sayımız 64 bin 194'e ulaştı."

16.25

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili tahkikat başlatıldı. Hukuk önünde hesap verecekler.

14.21

YENİ VEFAT SAYISI 14 BİN 351

Fuat Oktay: "Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır."

13.25

VEFAT SAYISI GÜNCELLENDİ

Afet bölgesini yerinde inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaptığı açıklamada, güncel ölü ve yaralı sayısını duyurdu. Buna göre deprem nedeniyle haaytını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e, yaralı sayısı ise 63 bin 794'e yükseldi.

12.37

KİLİS'TEKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

AFAD: Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir.

10.46

ŞANLIURFA'DAKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

AFAD: Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir.

08.55

CAN KAYBI ARTIYOR

AFAD: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e, yaralı sayısı ise 62 bin 937'ye yükseldi.

06.41

74. SAATTE YENİ MUCİZE

Depremin 74. saatinde bir çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

03.25

ÖLÜ SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ

AFAD: Saat 03.00 itibariyle 12 bin 391 vatandaşımız hayatını kaybederken, 62 bin 914 vatandaşımız ise yaralı.

01.47

İSKENDERUN LİMANI YENİDEN ALEVLERE TESLİM

İskenderun Limanı'ndan gece saatlerinde gelen son bilgiye göre alevler yeniden yükseldi.

00.28

DEPREM BÖLGELERİNDE SOKAKLAR AYDINLATILDI

Deprem nedeniyle enerji verilemeyen 10 ilin ilçe ve şehir merkezlerinde, ekiplerin çalışması sonucu ana caddelerde sokak aydınlatmaları yeniden enerjilendirildi.

9 ŞUBAT PERŞEMBE

20.56

SURİYELİLERİ DE İHMAL ETMİYORUZ

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Cilvegözü sınır kapısı açık. Suriye tarafında bazı yollarda tahribat var. 2 kapının daha açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası toplumdan bir yardım talebi geldiği zaman Suriye konusunda kolaylaştırıcı rolümüzü üstleniyoruz. Suriyelileri de ihmal etmiyoruz.

20.46

ERZURUM'DA DEPREM

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

18.35

'DEPREMZEDELERE EĞİTİMDE KOLAYLIK' AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde yaşayan öğrencilere istedikleri illerde eğitime devam etmeleri konusunda kolaylık tanınacağını açıkladı.

18.20

YENİ VEFAT SAYISI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yaptığı açıklamada depremde can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Şuan da Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57. Hatay'daki vefat sayımız şu an itibarıyla 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444." dedi.

17.30

BİR ATÇI DA MARAŞ'TA

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş - Nurhak merkezli 5.0 büyüklüğünde bir artçı daha yaşandı.

14.00

MALATYA'DA ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD: Malatya'da saat 14.00'te 4.3 ve 14.11'de 5.3 şiddetinde iki artçı sarsıntı daha meydana geldi. İki artçının da merkezüssü Doğanşehir.

13.52

OTELLERİN KAPISI DEPREMZEDELERE AÇILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "8 bin 574 can kaybı, 49 bin 133 yaralı, 6 bin 444 yıkılan bina bulunuyor. Devletin kurumları iş başında, enkazlardaki çalışmalar sürüyor. 1 yıl içinde 10 ilde deprem konutları yapacağız.

Şu anda vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerdeki otellerle görüşmeler yapıldı. Buralara yerleşmek isteyenleri buralara yönlendirip imkanları seferber edeceğiz.

İsteyen depremzedeler Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabilecek. Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız, daha sonra inanıyorum ki daha da rahat olacağız."

"Hasar tespitleri yapacağız ve ailelere belli destekleri vereceğiz. Hazine ve Maliye'den belli bir bütçeyi ayırdık. Her aileyi rahatlatacak bir ödeme yapacağız. Bunu 10 bin TL olarak planladık. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını gidereceğiz."

11.30

CAN KAYBI 7 BİN 108

AFAD: "Can kaybı sayımız 7.108'e yükseldi. 40.910 vatandaşımız da yaralı."

11.20

SGK'DAN RAPORLU İLAÇ AÇIKLAMASI

SGK: Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.

10.52

SON RAKAM AÇIKLANDI

AFAD: "Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 957, yaralananların sayısı 38 bin 224 oldu"

10.40

DSÖ'DEN TÜRKİYE İÇİN 3. SEVİYE ACİL DURUM ALARMI

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ'nün Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan '3. Seviye Acil Durum' ilan ettiklerini duyurdu.

09.35

ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6.234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37.011 vatandaşımız yaralanmıştır.

00.38

OHAL RESMİ GAZETE

10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

00.15

VEFAT SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kayıplarımızla başlayacağız. Çok acı bununla başlamak. 5 bin 894 hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Hayatta kalanlar açısından çalışmalarımız devam ediyor. Yaralılarımız 34 bin 810. Yıkılan binamız 5775. Kurtarılanların sayısı 8 bin civarında. Toplam 16 bin 139 arama kurtarma ekibi sahada. Uluslararası alanda olsun, gelecek olan ekipler, yerelden gelecek bazı ekipleri de sahaya sevk ediyor olacağız. Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş özelinde ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarımız ve birimlerimizden 60 bin 218 kişi fiilen sahada görevlendirilmiş, çalışıyor. Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sevk ediyor olacağız. Jandarma, TSK arama kurtarma ekipleri burada, UMKE burada, gönüllüler burada. Sahada 750 civarı vinç bulunmakta. Toplam 4 bin 794 araç sahada.

8 ŞUBAT ÇARŞAMBA

21.30

BAKAN KOCA İL İL VEFAT SAYISINI AÇIKLADI

Hatay: 1647

Kahramanmaraş: 1243

Gaziantep: 504

Şanlıurfa: 127

Adana: 167

Adıyaman: 896

Malatya: 201

Osmaniye: 502

Kilis: 22

Elazığ: 5

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Depremin boyutu çok büyük, zorlu bir coğrafyayı vurdu. Hava koşulları son derece zorlu. Kurtarma ekipleri, zarar gören merkezlere zorlukla ulaştılar. Hatay'da 2749 binanın yıkıldığını tespit ettik, artış olabileceğini düşünüyoruz. Hatay 1647 vefat, Kahramanmaraş 1243 vefat, Gaziantep 504 vefat, Şanlıurfa 127 vefat, Adana 167 vefat, Adıyaman 896 vefat Malatya 201 vefat, Osmaniye 502 vefat, Kilis 22 vefat, Elazığ 5 vefat. toplamda 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da enkazdan kurtarılanları sayısı 1846. Dün gece 98 yaralımız MSB İskenderun gemisiyle Mersin'e ulaştırıldı. Hatay'daki yaralılarımız Adana Şehir Hastanesi ve bölgedeki hastanelere nakil ettik. Tüm ekiplerimize ve gönüllü yardıma koşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

21.15

KAHRAMANMARAŞ ARTÇILARA DİRENİYOR

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.09'da 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

19.51

AFAD'DAN TELEFON UYARISI: KULLANMAYIN!

AFAD: 4 bin 544 can kaybı var, 26 bin 721 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı 5 bin 775. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek için görevlendirilen gemi ve araçlarımız var. 100 civarı uçak helikopter bölgede bulunmakta. Bugünkü faaliyetlerde 60 bin 217 personel görev yapmaktadır. Ülkemizin her yerinden yardımlar yapılmasıyla ilgili talepler gelmekte. AFAD'ın deprem sonrası bağış hesapları var. Bu hesaplara yardımlar yapılıyor. Bir diğer husus bilgi kirliliği. Art niyetli paylaşımlar kafa karışıklığına sebep verebiliyor. İtibar edilmemesini rica ediyoruz. Artçı sarsıntılar artıyor. Şu ana kadar 435 artçı sarsıntı meydana geldi. Büyük depremlerden sonra uzun süre devam edecektir. Bu tür sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma sebebiyet verebilir. Vatandaşlarımızın bu tür binalardan uzak durmasını rica ediyoruz. Yollarımızın açık kalması, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olunmasını rica ediyoruz. Telefonların kullanılmamasını rica ediyoruz. 1 saat sonra Sayın Fuat Oktay Bey daha ayrıntılı bilgi verecek.

18.48

İLK DEPREMDEN BU YANA 422 ARTÇI

Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken AFAD'ın verilerine göre, saat 18:48'de 5.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 11.4 km altında meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 422 deprem meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

18.45

AFAD YENİ VERİLERİ DUYURDU

AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 3.703 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 22.286 vatandaşımız yaralanmıştır.

17.34

BAKAN SOYLU'DAN PROVOKASYON UYARISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Soylu, "Ciddi bir mücadele içindeyiz, el birliğine ihtiyaç var. Zamanla yarışıyoruz, her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Provokatif söylemlerden uzak durulmalı" dedi. Yağma iddialarını değerlendiren Bakan Soylu, "Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

15.45

TBMM'DEN ORTAK DEPREM BİLDİRİSİ

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

14.52

DEPREM BÖLGELERİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süre ile olağanüstü hal kararı alındı.

14.43

VEFAT SAYISI 3 BİN 549 OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi. 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımıza tahsis ettik. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz ellerindeki malzemeyi deprem bölgesine göndermelidir. Şu ana kadar 3 bin 549 vefat ve 22 bin 168 yaralımız var. Şu anda 8 binden fazla vatandaşımızı sağ olarak kurtardık.

14.28

TİCARET BAKANLIĞI -SEFERBERLİK BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.

13:18

ADIYAMAN'DA 5,1'LİK ARTÇI

Afad'a göre Adıyaman Aksu-Sınık merkezli 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi

12.35

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN DEPREM FIRSATÇILARI AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı "Deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

11.41

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 500'E DAYANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamuoyuna yaptığı açıklamada vefat sayısının 3 bin 419'a, yaralı sayısının ise 24 bin 443'e yükseldiğini duyurdu.

10.13

13,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bu son 1 asırda gördüğümüz en büyük deprem felaketidir. 10 ilimizi etkiledi. Yollardaki sıkışıklık örneğin komşu ilimizden yardım alamama durumuyla karşılaşıyorsunuz. Bu son 1 asırdaki en büyük felakettir. Doğrudan 13 buçuk milyon vatandaşımızı etkiledi bu felaket. İkinci depremde yorulan ve hafif hasar alan binalar da zarar gördü. Toplamda 10 ilimizde 30 valimiz görevlendirildi. Ocaklarımıza ateş düştü. Yüreğimizi dağladı. 72 saat bizim için çok kıymetli. Şu an ekiplerimiz tüm enkaz alanlarında. Tüm Türkiye'mize başsağlığı diliyorum."

09.40

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürlü Orhan Tatar yeni vefat sayısını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3.381'e yükselirken yaralıların sayısı ise 20.426 olarak güncellendi. Yıkılan bina sayısının 5.575 oldupunu bildiren Tatar, yıkıldığı ihbar edilen ancak henüz tescillenmeyen bina sayısını ise 11.302 olarak duyurdu.

06.13

BİR ARTÇI DA ADIYAMAN'DA

Adıyaman'da 5,3 şiddetinde bir artçı deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Gölbaşı olarak kaydedilirken çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

04.30

2 BİN 921 CANIMIZ GİTTİ

AFAD: 2 bin 921 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 15 bin 834 yaralımız söz konusu. 65 ülkeden yardım ve destek talebi var.16 bin 400 personelimizle, yabancı personellerle beraber yoğun bir çalışma var. Hem çadır hem barınma ihtiyaçlarını sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. İnşallah hızlı şekilde havanın müsaade ettiği ölçüde arama kurtarma personellerimizi oraya yönlendirmeyi düşünüyoruz.

00.15

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD, saat 00.15'te merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan Kandil Barajı olan 5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydetti.

23.37 AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntıyı daha kayda geçti.

7 ŞUBAT SALI

23.23

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "An itibarıyla deprem bölgemizdeki ölü sayısı 2 bin 316'ya yükseldi, yaralı sayısı 13 bin 293 ve yıkılan bina sayısı 6217. Bu arada enkazdan sağ kurtulan vatandaşlarımızın sayısı 7 bin 340.Bu arada personel ve araç sayısı artış gösterdi. 10 bin 176 AFAD personeli, 10 bin 409 destek ekipleri, 4 bin 470 Mehmetçik görev yapmakta. Yaklaşık 25 bin görevli bölgede" açıklamasını yaptı.

20.40

YEDİ GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler nedeniyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerini kullandı.

18.13

YIKILAN BİNA SAYISI ARTIYOR

AFAD'dan gelen son açıklamada, depremler sonrası toplam 2834 binanın yıkıldığı ifade edildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 1498 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 8533 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216, görevlendirilen iş makinesi 1511 'dır. Şimdiye kadar toplam 2834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır.

17.40

ÜNİVERSİTELERE DE DEPREM ARASI

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, 12 ilde daha yükseköğretime ara verildiği bildirildi.

17.05

TÜM ÜLKEDE EĞİTİME ARA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de eğitime 13 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

16.34

YENİ CAN KAYIPLARI

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depremde can kaybının bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

15.05

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 191, Gaziantep'te 200, Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır'da 41, Adana'da 43, Adıyaman'da 20, Osmaniye'de 131, Hatay'da 250 Kilis'te 13 ve Malatya'da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

14.48

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

13.51

MALATYA'DA BİR ATÇI DAHA

Malatya'da 5,8 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

13.50

ARTÇI DEĞİL FARKLI DEPREM

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, yaptığı açıklamada "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.

13.35

ARTÇILAR MALATYA'YI SALLIYOR

Malatya Çavuşoğlu'da 6.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

13.24

MARAŞ'TA İKİNCİ BÜYÜK DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 13:24'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıkladı.

13.20

MALATYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Malatya'ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik binasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, "Bugün itibarıyla şu an Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 1388 yaralımız var. 27'si ağır, tedavileri devam ediyor. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 76 bina bloğu merkezde tamamen yıkılmış durumda. Doğanşehir'de 150 binamız yıkılmış durumda. Birçok ilden komşu illerden de şu anda arama kurtarma intikal etmeye başladı" dedi.

13.00

BAŞKAN ERDOĞAN VEFAT SAYISINI GÜNCELLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme ilişkin "Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir. 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralı." ifadelerini kullandı.

12.50

DEPREMİN ŞİDDETİ REVİZE EDİLDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edildiği duyuruldu

12.25

VATANDAŞA ŞEBEKE SUYU UYARISI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mümkünse şebeke suyu kullanılmaması şu an için önemli. İkinci bir talimat gelene kadar mümkünse içme suyu kullanması gerekiyor." dedi.

11.48

BİR ACI HABER DE MSB'DEN

Milli Savunma Bakanı Akar: Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz

11.30

EĞİTİME ARA VERİLDİ

YÖK: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.

11.00

EN FAZLA HASAR MERKEZ ÜSSÜNDE

Depremde en fazla hasar ve can kaybının Pazarcık, Elbistan ve Türkoğlu ilçeleriyle Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinde olduğu bildirildi. Valilikten alınan bilgiye göre kent genelinde 187 binanın yıkıldığı, ilk belirlemelere göre 84 kişinin öldüğü, 255 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10.00 FUAT OKTAY İL İL AÇIKLADI

Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Antep'de 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var." dedi.

09.30

KİLİS'TEN İLK BİLGİLENDİRME

Kilis Valiliği: 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.

09.00

DİYARBAKIR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7'si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı. Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

07.45

AFAD ACI HABERİ DUYURDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

07.15

CAMİLERİN KAPISI DEPREMZEDELERE AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."

07.00

VEFAT SAYISI ARTIYOR

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

06.47

MSB'DEN HASAR AÇIKLAMASI

MSB: Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

06.35

MALATYA'DA BİLANÇO AĞIR

Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06.15

BİR ACI HABER DE ŞANLIURFA'DAN

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Birecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.

06.00

2 SAATTE 22 ARTÇI

Bakan Süleyman Soylu: Şu ana kadar 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, mümkün olduğunda dışarıda olunması işin esasıdır.

05.45

İLK YIKIM HABERİ OSMANİYE'DEN

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05.30

4. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Depremin ardından açıklama yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

04.17

KAHRAMANMARAŞ 7.7 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti daha sonra 7,7 olarak revize edildi. Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya'da şiddetli şekilde hissedildi.