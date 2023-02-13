YKS VE LGS SON DAKİKA | YKS ve LGS tarihi belli oldu mu? Sınavlar ertelenecek mi? MEB duyurdu!

YKS ve LGS 2023 sınavı merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS ve LGS sınav detaylarıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem nedeniyle eğitime ara verilmişti. Peki, YKS ne zaman, ertelenecek mi? Başvuru tarihi uzatıldı mı?

YKS VE LGS SINAV TARİHİ AÇIKLAMASI - 2023 YKS sınav tarihi belli oldumu? sorusu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem ile birlikte YKS ile ilgili araştırmalar arttı. Peki, YKS başvuru ve sınav tarihi belli mi? İşte detaylar...

YKS ERTELENDİ Mİ? MEB AÇIKLADI

YKS ve LGS sınavları için tarih bilgisi merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Özer açıklamasında, ''1 Mart'ta eğitim başlayacak demiyoruz, ara verdik diyoruz'' dedi. Özer, YKS ve LGS'ye ilişkin de ''Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek'' ifadelerini kullandı.