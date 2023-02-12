Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi ne?

Asrın en büyük felaketi olan Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye genelinde eğitime ara verildi. 10 İli etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesinde de okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Okulların açılacağı tarih sık sık araştırılıyordu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi ne?

SON DAKİKA - OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından ara verilen eğitim öğretim ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim yeniden başlayacak, bir daha uzatma olmayacak." ifadesini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibariyle 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, "(Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği) 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." şeklinde konuştu.