Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, depremzedelere moral vererek, "Kabinem, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şunu hiç endişe etmeyin biz bugüne kadar Van'da, o devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak, Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak, bütün bunların yanında İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın, bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konut sahiplerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, dün de Gaziantep'te, bu şehirde görevlendirilen bakanlardan brifing aldı, Botanik Bahçesi'nde kurulan çadır kentteki incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı. Ülke tarihinin en büyük deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradığını belirten Başkan Erdoğan, önceki gün depremin merkezi üssü Kahramanmaraş, ardından Hatay ve Adana'da incelemelerde bulunduğunu anımsattı. Önceki gün deprem bölgelerini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gaziantep'ten sonra Osmaniye'ye de geçti. Burada kurulan çadır kenti ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sayıda vatandaş karşıladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzede vatandaşlarla sohbet ederken, aralarından bir çocuk "Tayyip Dede" diye bağırınca Erdoğan yanına gitti. Bir çadırın içerisine giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada kalan aileyle sohbet edip moral verdi.

HİÇ ÜMİTSİZ OLMAYIN

"Tüm basın mensubu arkadaşlarıma, tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için, bu konuda bizlere gerekli güveni verdikleri için, yardım desteği verdikleri için şahsım, Kabinem, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şunu hiç endişe etmeyin biz bugüne kadar Van'da, o devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak, Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak, bütün bunların yanında İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın, bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konut sahiplerine teslim edeceğiz."



3-4 KAT OLARAK İNŞA EDİLECEK

"Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olarak hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binaların yerine, konutlarımızı zemin artı 3-4 kat olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında da yapılacak olan hasar tespitle şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla bu geçiş sürecinin en azından sıkıntılarını biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz."



İSTİSMARLARA PRİM VERMEYİN

"Gelecek konteynerleri de yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir."



OHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

"Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün (dün) Mecliste yapılacak oylamayla birlikte de olağanüstü hal yürürlüğe girmiş olacak. Bu ne getirecek? Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak, yakalayacaktır."