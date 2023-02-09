Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu hizmet verilen bölgeleri paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedeler için sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilen adresleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kasapoğlu, bu bölgelerde 7/24 hizmet verildiğini duyurdu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2023- 14:26 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023- 15:14