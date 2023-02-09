Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedeler için sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilen adresleri sosyal medya hesabından paylaştı.
"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesisleri, personelleri, bütün imkanları aziz milletimizin emrindedir!" notunu ekleyen Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesisleri, personelleri, bütün imkanları aziz milletimizin emrindedir!— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 9, 2023
Deprem bölgesinde 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verdiğimiz güncel tesis listesi: pic.twitter.com/94xn5v55wM